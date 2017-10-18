Восемь участников террористической организации ''Хизб ут-Тахрир'' задержаны в Татарстане

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КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану вместе с МВД и Росгвардией задержали восьмерых участников международной террористической организации ''Хизб ут-Тахрир аль-Ислами'', запрещенной в России. Об этом в среду сообщает пресс-служба УФСБ.
''17 октября 2017 года <…> проведены обыски в восьми установленных адресах, используемых членами альметьевского структурного звена международной террористической организации ''Хизб ут-Тахрир аль-Ислами''. В результате мероприятия задержано восемь участников, в том числе лидеры террористической ячейки'', - говорится в сообщении пресс-службы.
В ходе обысков оперативники обнаружили большое количество запрещенной литературы, отчеты по вербовочной работе, а также изъяли документальные материалы, которые подтверждают проведение подозреваемыми пропагандистской работы среди мусульман республики.
Мероприятия проводили в рамках расследования уголовного дела, возбужденного УФСБ России по Татарстану 12 октября 2017 года по статье ''Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации'' УК РФ.