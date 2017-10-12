Суд в Крыму арестовал шестерых обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир" на два месяца

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца шестерых членов ячейки последователей запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщил журналистам в четверг вечером адвокат одного из задержанных Джемиль Темишев.

"Суд арестовал на два месяца шестерых задержанных, удовлетворив ходатайство следствия, которое мотивировало, что они подозреваются в совершении особо тяжкого преступления против основ безопасности и конституционного строя РФ", - сообщил он.

Адвокат отметил, что защита будет подавать апелляцию на решение суда. ТАСС пока не располагает комментарием Киевского районного суда.

11 октября 2017 года пресс-служба управление ФСБ по Республике Крым сообщила, что в регионе пресечена деятельность ячейки последователей запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

В отношении шестерых членов ячейки возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации").

Другие подробности дела в интересах следствия пресс-служба УФСБ не разглашает.

О "Хизб ут-Тахрир"

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (Партия исламского освобождения) - международная религиозно-политическая организация, созданная в 1953 году и ставящая целью устранение неисламских правительств и возвращение мусульман к "истинно исламскому образу жизни". В России "Хизб ут- Тахрир" по решению Верховного суда с 2003 года признана террористической организацией и запрещена.

В апреле 2016 года тогда еще прокурор Крыма (ныне депутат Госдумы) Наталья Поклонская сообщала ТАСС, что ячейка "Хизб ут-Тахрир" существовала в Крыму долгие годы, она была разрешена во времена Украины.

В 2016 году в Крыму было задержано 11 предполагаемых последователей террористической организации, участвовавших в деятельности местных ячеек организации.

В феврале того года муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев заявил об активизации на полуострове сторонников исламских экстремистских сект, в том числе ячеек "Хизб ут-Тахрир".