Муфтий Крыма сообщил об активизации на полуострове сторонников экстремистских сект

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев заявил об активизации на полуострове сторонников исламских экстремистских сект, в том числе ячейки "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ). Об этом сообщается в материалах духовного управления мусульман (ДУМ) республики по итогам круглого стола на тему "Экстремистские секты как угроза крымско-татарскому народу".

"Участники круглого стола выразили озабоченность тем, что в последнее время их деятельность (деятельность экстремистских сект - прим. ТАСС) активизировалась. При этом муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев отметил, что активизация таких сект, как "Хизб ут-Тахрир", "хабашиты" (Таврический муфтият), "братья-мусульмане" (запрещены в РФ), "салафиты" вносит разногласия в крымско-татарское общество, вводит в заблуждение мусульман, сеет смуту среди верующих", - говорится в заявлении ДУМ.

В частности, в нем отмечается, что секта "Хизб ут- Тахрир" "продолжает попытки вовлечения в свои ряды молодежи", превращая ее в "пушечное мясо" для зарубежных политиков, "сталкивая и провоцируя их на правонарушения, влекущие аресты и преследование по закону". "Аресты подаются как "гонения на мусульман и крымских татар" в целом, без объяснений, что настоящей причиной являются нарушения законодательства, запрещающего деятельность определенных радикальных религиозных организаций", - отметили в духовном управлении.

Представители ДУМ Крыма просят власти региона "усилить поддержку традиционных официальных мусульманских институтов", а также оказать содействие в доведении до крымских мусульман "знаний о пагубности экстремистских течений", чтобы не допустить "вербовку и распространение деструктивных культов".

О "Хизб ут-Тахрир"

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (Партия исламского освобождения) - международная религиозно-политическая организация, созданная в 1953 году и ставящая целью устранение неисламских правительств и возвращение мусульман к "истинно исламскому образу жизни". В России "Хизб ут- Тахрир" по решению Верховного суда с 2003 года признана террористической организацией и запрещена.

В апреле 2016 года тогда еще прокурор Крыма (ныне депутат Госдумы) Наталья Поклонская сообщала ТАСС, что ячейка "Хизб ут-Тахрир" существовала в Крыму долгие годы, она была разрешена во времена Украины.

В 2016 году в Крыму было задержано 11 предполагаемых последователей "Хизб ут-Тахрир", участвовавших в деятельности местных ячеек организации. Двое из них уже осуждены в Ростове-на-Дону. Еще пятеро были взяты под стражу 13 октября 2016 года - это житель Крыма Тимур Абдуллаев, а также Узеир Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Айдер Салединов и Эмил Джемаденов, которые обвиняются по ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации").

В конце января в Бахчисарае в доме местного жителя прошли обыски, после чего он был арестован на 12 суток за "экстремистское" правонарушение. При этом председатель Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов называл эти обыски операцией по выявлению подозреваемых в причастности к экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир". Представители крымских управлений МВД и ФСБ не комментирует эту информацию.