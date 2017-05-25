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Трое членов челябинской ячейки "Хизб ут-Тахрир" получили по три года колонии

Новости Урала
25 мая, 17:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, мая. /ТАСС

Активные члены региональной ячейки были задержаны летом прошлого года сотрудниками ФСБ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Выездная сессия Приволжского окружного военного суда приговорила каждого из троих членов челябинской ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" к трем годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Челябинской области.

"Активные члены региональной ячейки задержаны летом прошлого года контрразведчиками. Сотрудники УФСБ России по Челябинской области установили, что трое жителей региона вступили в ряды "Хизб ут-Тахрир" в августе 2012 года и объединились с другими членами челябинского подразделения, которые в феврале 2016 года выездной сессией Московского окружного военного суда были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической" и "Покушение на насильственный захват власти", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, столичный суд приговорил тогда террористов к заключению на срок от 5,5 до 17 лет в колонии строгого режима. "Несмотря на суровый приговор, сторонники осужденных продолжили заниматься противоправной деятельностью: активно вербовали новых членов ячейки и участвовали в распространении идеологии запрещенной организации на Южном Урале", - заключили в управлении ФСБ.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ("Партия исламского освобождения") - международная религиозно-политическая организация, созданная в 1953 году и ставящая целью устранение неисламских правительств и возвращение мусульман к "истинно исламскому образу жизни". В России "Хизб ут- Тахрир" по решению Верховного суда с 2003 года признана террористической организацией и запрещена.

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