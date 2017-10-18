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Обвиняемого в нападении на полицейского 26 марта в Москве приговорили к двум годам колонии

Происшествия
18 октября, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Уголовное дело в отношении Алексея Политикова рассматривалось в особом порядке

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в среду приговорил к двум годам колонии Алексея Политикова - одного из фигурантов дела о применении насилия в отношении представителей власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат Сергей Бадамшин.

"Тверской суд признал виновным и приговорил моего подзащитного Политикова к двум годам колонии общего режима", - сказал адвокат.

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Тверской суд рассмотрел в особом порядке уголовное дело в отношении Политикова. Особый порядок судопроизводства предусматривает полное признание вины, при этом назначенное наказание не должно превышать двух третей от максимального. В ходе прений сторон прокурор попросил для подсудимого два года колонии. В свою очередь адвокат и сам подсудимый просили суд не назначать реальное лишение свободы.

Как установил суд, 26 марта в ходе несанкционированного митинга Политиков применил насилие в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей.

По данным департамента региональной безопасности Москвы, 26 марта в столице были задержаны более 600 человек. Организаторы митинга, отказавшись от предложения московских властей провести шествие в парке в Сокольниках или в районе Марьино, организовали несогласованную с мэрией акцию в центре Москвы.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося 26 марта на Пушкинской площади и близлежащей территории, по трем статьям УК РФ: ст. 213 ("Хулиганство"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").

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