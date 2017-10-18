Обвиняемого в нападении на полицейского 26 марта в Москве приговорили к двум годам колонии

Фигурист Климов заявил, что полностью готов к выступлению на московском этапе Гран-приСпорт 18 октября, 18:13
Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной радыМеждународная панорама 18 октября, 18:00
Таяние вечной мерзлоты Аляски нарушит жизнь региона и углеродный баланс всей планетыСоциальная ответственность 18 октября, 17:57
Топилин не против считать молодежью людей до 45 летОбщество 18 октября, 17:53
Пассажиры метро раскупили партию браслетов с функционалом карты "Тройка" за три часаОбщество 18 октября, 17:47
Президент ПСЖ Аль-Хелаифи вызван на допрос в суд Швейцарии по делу о коррупцииСпорт 18 октября, 17:47
Первая трансляция проекта "Опера XXI" состоится 20 октябряНовости партнеров 18 октября, 17:37
Один из крупнейших авиастроителей запустит автономное воздушное таксиСоциальная ответственность 18 октября, 17:36
Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 18 октября, 17:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в среду приговорил к двум годам колонии Алексея Политикова - одного из фигурантов дела о применении насилия в отношении представителей власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат Сергей Бадамшин.
"Тверской суд признал виновным и приговорил моего подзащитного Политикова к двум годам колонии общего режима", - сказал адвокат.
Тверской суд рассмотрел в особом порядке уголовное дело в отношении Политикова. Особый порядок судопроизводства предусматривает полное признание вины, при этом назначенное наказание не должно превышать двух третей от максимального. В ходе прений сторон прокурор попросил для подсудимого два года колонии. В свою очередь адвокат и сам подсудимый просили суд не назначать реальное лишение свободы.
Как установил суд, 26 марта в ходе несанкционированного митинга Политиков применил насилие в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей.
По данным департамента региональной безопасности Москвы, 26 марта в столице были задержаны более 600 человек. Организаторы митинга, отказавшись от предложения московских властей провести шествие в парке в Сокольниках или в районе Марьино, организовали несогласованную с мэрией акцию в центре Москвы.
Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося 26 марта на Пушкинской площади и близлежащей территории, по трем статьям УК РФ: ст. 213 ("Хулиганство"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").