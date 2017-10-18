AFP: миллиардера Рыболовлева в Монако могут обвинить во вмешательстве в личную жизнь

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев в четверг может быть обвинен прокуратурой Монако по статье "вмешательство в личную жизнь". Об этом сообщило в среду агентство AFP со ссылкой на самого россиянина.

"В четверг я должен явиться по вызову юридических властей Монако в связи с поданным против меня иском проживающей в княжестве в статусе резидента гражданки Болгарии Тани Раппо. Она утверждает, что я совершил вмешательство в ее личную жизнь. Мне грозит обвинение в сообщничестве по данному делу, несмотря на то, что я отрицаю совершение такого рода действий с моей стороны", - цитирует AFP заявление владельца футбольного клуба "Монако".

В 2015 году Рыболовлев обвинил швейцарского арт-дилера Ива Бувье в том, что тот необоснованно завысил цены на проданные ему 37 картин крупнейших художников начала XX века, что обошлось ему в финансовые потери размером около €1 млрд. В настоящее время ведется расследование по данному делу.

Сведения о том, что Рыболовлева обманули при совершении сделки, россиянину предоставила его адвокат Татьяна Бершеда. Она незаметно записала на свой мобильный телефон во время одной из вечеринок признание Раппо о том, что цены на картины были значительно завышены. В дальнейшем Раппо подала в судебные органы иск о вмешательстве в ее личную жизнь со стороны Бершеды и Рыболовлева.

Как отмечает агентство, россиянин "намерен в полной мере сотрудничать с [монакскими] властями и оказать им всяческое содействие". "Уверен, что юстиция Монако, являясь независимой и высоко профессиональной, прояснит все обстоятельства данного дела", - отметил миллиардер.