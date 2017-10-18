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Россиянка погибла в горах Франции во время экстремального прыжка

Происшествия
18 октября, 22:44 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 18, октября. /ТАСС

В российском посольстве заявили, что дипломаты пытаются найти родственников погибшей

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ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Гражданка РФ, имя которой не называется, погибла в горах на востоке Франции, совершив прыжок в специальном костюме вингсьют. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в посольстве России в Париже.

"Россиянка погибла при занятии экстремальным видом спорта - прыжке с вингсьютом в департаменте Верхняя Савойя. Нам сообщила об этом местная полиция и мы сейчас находимся на связи с французскими властями", - сказали корреспонденту ТАСС в дипломатическом представительстве. "В данный момент мы пытаемся найти родственников этой женщины, занимавшейся экстремальным спором", - добавил собеседник.

"На данный момент причины гибели неизвестны, как не известен и день, когда это произошло", - отметили в посольстве.

Вингсьют - специальный костюм, предназначенный для полетов. При прыжке с большой высоты спортсмен широко расставляет ноги и руки, что создает подобие трех плоскостей-крыльев. Костюм позволяет развивать в воздухе скорость свыше 300 километров в час.

В горах на востоке Франции в этом и прошлом году уже гибли спортсмены, использовавшие вингсьют. Власти ряда коммун в этой связи намерены в дальнейшем запретить такого рода спорт на своей территории.

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