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СК завел дело на полицейского, сбившего 11-летнего ребенка в Подмосковье

Происшествия
20 октября, 0:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

В момент аварии полицейский не был при исполнении, сейчас он в отпуске

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Полицейский, сбивший 11-летнего ребенка в Подмосковье, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сообщили в ГСУ.

Днем 19 октября сотрудник УМВД России по Коломенскому городскому округу на личном автомобиле на улице Спирина сбил 11-летнего ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок был госпитализирован с различными повреждениями. В момент аварии полицейский не был при исполнении, сейчас он в отпуске.

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