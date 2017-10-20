Подполковник полиции погиб в ДТП в Бурятии

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Подполковник полиции погиб в результате ДТП в Прибайкальском районе Бурятии, еще три человека госпитализированы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"В четверг вечером сотрудник полиции, управляя личным автомобилем и двигаясь по станции Татаурово Прибайкальского района, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с внедорожником. В результате ДТП подполковник полиции от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и двое пассажиров внедорожника доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает все причины и обстоятельства аварии. Кадровое подразделение МВД по Республике Бурятия проводит проверку.