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Подполковник полиции погиб в ДТП в Бурятии

Происшествия
20 октября, 8:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Еще три человека пострадали

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Подполковник полиции погиб в результате ДТП в Прибайкальском районе Бурятии, еще три человека госпитализированы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"В четверг вечером сотрудник полиции, управляя личным автомобилем и двигаясь по станции Татаурово Прибайкальского района, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с внедорожником. В результате ДТП подполковник полиции от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и двое пассажиров внедорожника доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает все причины и обстоятельства аварии. Кадровое подразделение МВД по Республике Бурятия проводит проверку.

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