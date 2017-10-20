Суд признал законным отказ МВД предоставить Али Ферузу временное убежище в РФ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отклонил административный иск журналиста "Новой газеты" Али Феруза (Худоберди Нурматова) к МВД РФ из-за отказа предоставить ему временное убежище в России, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил оставить административный иск без удовлетворения", - огласила решение судья Галина Графова.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Позиции сторон

В ходе заседания в суде представитель журналиста Ирина Бирюкова заявила, что в материалах отсутствует позиция МИДа, а именно позиция касательно прав человека в той стране, откуда родом Феруз (из Узбекистана). "Если он будет депортирован, то в отношении него в Узбекистане будет возбуждено уголовное дело, потому что Феруз представитель нетрадиционной сексуальной ориентации", - сказала она.

Бирюкова рассказала о пытках Нурматова в Узбекистане, после которых он сразу уехал в Россию. "Нурматов пересек границу законно, без нарушения норм миграционного законодательства. На территории РФ проживает его престарелая мать и на иждивении двое детей", - добавила в обоснование своей позиции представитель журналиста, отметив, что просит отменить решение МВД.

В свою очередь представитель Главного управления по вопросам миграции МВД России рассказала в заседании, что Нурматову было отказано в статусе беженца, потому что он не смог доказать необходимость наличия этого статуса. "Данное решение Нурматов обжаловал в ФМС России, решение было утверждено, но позднее в суд он не пошел, и решение далее не обжаловалось, что подразумевает его согласие", - сказала представитель управления.

По ее словам, Нурматов обратился за предоставлением временно убежища в августе 2016 года, ссылаясь на угрозы и слежку спецслужбами, а также наличие престарелой матери, которая проживает в Горно-Алтайске. "С материю он никогда не проживал и помощи не оказывал, был у нее однажды, мать рассказывала, что у сына была однажды и реальную помощь ей оказывают дети, которые проживают с ней", - пояснила представитель МВД, отметив, что в розыск и под уголовным преследованием в Узбекистане Нурматов не находится.

Предыстория

1 августа Басманный суд Москвы принял решение о выдворении Феруза, который был задержан рядом с редакцией газеты в Москве. Суд признал журналиста виновным по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ"). Ему также было назначено 5 тыс. рублей административного штрафа.

Согласно решению суда, до вступления постановления в законную силу Феруз будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве, куда он был помещен судебными приставами.

В настоящее время процесс выдворения журналиста из России не производится, пока его жалоба в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) не будет рассмотрена по существу. Аппарат уполномоченного РФ при ЕСПЧ своевременно уведомил соответствующие компетентные ведомства о необходимости соблюдения установленного ЕСПЧ временного запрета на выдворение Али Феруза.

4 августа Страсбургский суд уведомил российские власти о запрете перемещения Али Феруза до рассмотрения его жалобы в Европейском суде. 8 августа Мосгорсуд изменил решение Басманного суда о выдворении из РФ корреспондента "Новой газеты", постановив приостановить его до завершения разбирательства по жалобе журналиста в ЕСПЧ.