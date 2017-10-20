Угрозы взрыва в посольстве Японии и гимназии в Москве оказались ложными

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Кинологи проверили здания посольства Японии и гимназии №1503 в Москве, угрозы взрыва не подтвердились. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Подозрительных предметов в зданиях не найдено, ни одна из угроз не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.