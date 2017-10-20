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Угрозы взрыва в посольстве Японии и гимназии в Москве оказались ложными

Происшествия
20 октября, 13:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Кинологи не обнаружили опасных предметов в зданиях

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Кинологи проверили здания посольства Японии и гимназии №1503 в Москве, угрозы взрыва не подтвердились. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Подозрительных предметов в зданиях не найдено, ни одна из угроз не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

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