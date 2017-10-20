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Защита экс-губернатора Юрченко считает приговор незаконным и будет обжаловать его

Происшествия
20 октября, 13:56 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 20, октября. /ТАСС

Сам Василий Юрченко отказывается давать официальные комментарии по поводу происходящего

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НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Адвокат бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, осужденного в пятницу условно на три года за превышение должностных полномочий, заявил, что считает приговор незаконным и будет его обжаловать.

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"Приговор считаем незаконным и необоснованным. Обжаловать, конечно, будем", - сказал после оглашения приговора адвокат Александр Балян.

Сам Юрченко от комментариев категорически отказался. Прокурор Константин Наумкин заявил, что доволен тем, что приговор обвинительный, а в деталях будет рассмотрен позже.

Юрченко в пятницу был приговорен к трем годам условно за превышение должностных полномочий при продаже участка в центре Новосибирска.

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