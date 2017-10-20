СК возбудил дело о гибели ребенка после операции в московской больнице

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетнего ребенка после операции в московской клинике. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, 19 октября в Клинике детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии по улице Тимура Фрунзе проведена операция девочке 2013 года рождения. В этот же день у ребенка ухудшилось общее состояние здоровья, в связи с чем она была переведена в палату интенсивной терапии, где, несмотря на оказанную помощь, скончалась", - сообщила она.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи назначили судмедэкспертизу. "В рамках расследования будет также дана правовая оценка всем медицинским работникам, оказывающим помощь и проводившим операцию ребенку", - добавила Иванова.