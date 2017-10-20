AP: вооруженный мужчина пытался угнать автомобиль на съемках фильма с Дензелом Вашингтоном

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Полиция применила перцовый аэрозоль при аресте злоумышленника за ограбление и попытку угона автомобиля на месте съемок фильма "Великий уравнитель 2" (Equalizer 2) с Дензелом Вашингтоном в главной роли.

Как сообщило в пятницу агентство Associated Press, инцидент произошел в городе Бостон (штат Массачусетс).

Агентство со ссылкой на органы правопорядка отмечает, что злоумышленник украл сумочку у женщины и побежал в направлении места съемок боевика. Увидев наряд полиции, мужчина вытащил нож и двинулся на блюстителей порядка, которым пришлось достать табельное оружие. Затем злоумышленник попытался сбежать на чужой машине, но был схвачен.

По данным AP, это уже второй инцидент подобного рода на съемках "Великого уравнителя 2". Первый завершился арестом двух человек, стрелявших в охранников, обеспечивавших порядок и безопасность съемочной группы.