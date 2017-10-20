Globo: в Бразилии подросток устроил стрельбу в средней школе, есть жертвы

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 октября. /ТАСС/. Один из учеников средней школы в городе Гояния в центральной части страны, устроил в пятницу стрельбу в здании общеобразовательного учреждения. Как сообщил телеканал Globo, в результате инцидента погибли по меньшей мере два человека.
По предварительной информации, жертвы являлись учащимися школы. Еще как минимум пять человек получили ранения. Предполагаемый виновник преступления, 13-летний подросток, задержан и доставлен в участок. Сообщается, что его родители работают в военной полиции. По всей видимости, оружие школьник похитил именно у них.
Правоохранительные органы намерены выяснить мотивы, которые привели к совершению преступления. По предварительной информации, подросток мог устроить стрельбу из мести за издевательства со стороны одноклассников.