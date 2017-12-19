Власти Москвы опровергли информацию о падении лифта с пассажирами на Алтуфьевском шоссе

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Префектура Северо-Восточного административного округа (СВАО) Москвы опровергла информацию о падении в шахту лифта с пассажирами в доме на Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщается во вторник на сайте префектуры.

Ранее старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи возбудили уголовное дело по факту падения кабины лифта с пассажирами в шахту в многоэтажном доме на севере Москвы. По данным СК, 18 декабря в одном из жилых домов по Алтуфьевскому шоссе во время движения вниз между третьим и вторым этажами произошел обрыв троса грузового лифта, в котором находились два человека. В результате кабина лифта упала в шахту, один из пассажиров получил телесные повреждения в виде ушиба поясничного отдела позвоночника.

"Информация о падении грузового лифта в многоэтажке по адресу Алтуфьевском шоссе, 86 в Северо-Восточном округе столицы, распространенная информагентствами с вечера 18 декабря, не подтвердилась", - сообщается на сайте.

Как отметили в свою очередь в ООО СП "Практика" - обслуживающей лифтовой организации - 18 декабря 19:38 в диспетчерскую службу компании поступило сообщение о застревании пассажиров в грузопассажирском лифте.

"В 19:45 механик уже был на месте и освободил людей. Инцидент имел место быть. Однако по адресу Алтуфьевском шоссе, 86, подъезд 3 произошло не падение, а сбой в работе. <...> По свидетельству работника, лифт застрял из-за перегруза. Грузоподъемность кабины лифта составляет 630 кг, на момент инцидента в кабине находилось семь человек, включая габаритный груз", - уточнил начальник управления "Северо-Восток" компании Олег Бердюгин, слова которого приводятся на сайте префектуры.

По его словам, лифт находится в исправном состоянии, как и все устройства контроля безопасности, канаты и подвесная система кабины.