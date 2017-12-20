Глава управления по предпринимательству администрации Ульяновска задержан за взятку

УЛЬЯНОВСК, 20 декабря. /ТАСС/. Начальник управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка при администрации Ульяновска Павел Антонов в среду задержан в своем кабинете при получении взятки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Начальник управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка Павел Антонов был задержан сегодня в своем кабинете при получении взятки. Как только информация о преступлении поступила в администрацию, глава администрации города Алексей Гаев принял решение об отстранении на время следствия Антонова от занимаемой должности", - сказали в пресс-службе.

Гаев отметил, что администрация окажет всевозможное содействие расследованию. "Я дал поручение провести в управлении по предпринимательству служебную проверку, которая поможет разобраться в ситуации и наказать виновных. Политика региональных и городских властей такова, что мы стараемся создавать благоприятные условия для ведения бизнеса, и подобные действия чиновников в один миг перечеркивают всю проделанную работу", - привели слова главы администрации Ульяновска в пресс-службе.

На данный момент сумма взятки не уточняется.

Антонов был назначен на должность руководителя управления (ранее комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города) в 2014 году. До этого занимал пост директора Регионального центра поддержки и сопровождения предпринимательства, работал в следственных органах управлений федеральных служб налоговой полиции и по контролю за оборотом наркотиков РФ по Ульяновской области, был заместителем гендиректора по экономической защите в компании "Ремстроймост".