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Пожар в Лондонском зоопарке локализовали

Происшествия
23 декабря, 13:00 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 23, декабря. /ТАСС

Уточняется информация о пострадавших животных

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ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Пожар на территории Лондонского зоопарка локализован. Об этом в субботу в Twitter сообщила пожарная служба британской столицы, сотрудники которой продолжают работать на месте происшествия.

В борьбе с огнем, охватившим "кафе и сувенирный магазин Лондонского зоопарка", были задействованы 10 пожарных машин и 72 сотрудника пожарной службы Лондона. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 06:00 местного времени (09:08 мск).

В охваченных огнем помещениях находились животные. На данный момент неизвестно, могли ли они пострадать в огне.

Лондонский зоопарк, основанный в 1828 году, является старейшим в мире. Он расположен в северной части королевского Риджентс-парка.

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