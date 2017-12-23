Пожар в Лондонском зоопарке локализовали

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Пожар на территории Лондонского зоопарка локализован. Об этом в субботу в Twitter сообщила пожарная служба британской столицы, сотрудники которой продолжают работать на месте происшествия.

В борьбе с огнем, охватившим "кафе и сувенирный магазин Лондонского зоопарка", были задействованы 10 пожарных машин и 72 сотрудника пожарной службы Лондона. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 06:00 местного времени (09:08 мск).

В охваченных огнем помещениях находились животные. На данный момент неизвестно, могли ли они пострадать в огне.

Лондонский зоопарк, основанный в 1828 году, является старейшим в мире. Он расположен в северной части королевского Риджентс-парка.