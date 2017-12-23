В ДТП с автобусом на северо-западе Москвы пострадали восемь человек

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с участием автобуса на северо-западе Москвы возросло до восьми человек. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, автобус перевозил группу детей.

"В результате наезда автобуса на мачту городского освещения на улице Нижние Мневники, 20 пострадали восемь человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что после ДТП за медицинской помощью обратились пять человек, из них трое детей.

В субботу также произошло еще одно аналогичное ДТП, где автобус врезался в уличный фонарь, в результате пострадали четыре человека. Полицейские выясняют причину аварий.