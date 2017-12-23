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Пять человек госпитализированы после ДТП в Ленинградской области

Происшествия
23 декабря, 17:00 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, декабря. /ТАСС

Проводится проверка по факту аварии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате дорожного происшествия во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"По предварительной информации, 23 декабря во Всеволожском районе Ленинградской области на 164-м км автодороги Северная Магистральная Kia Rio съехала в кювет и опрокинулась. С места ДТП госпитализированы пятеро мужчин: у двоих из них тяжелые травмы, у троих - травмы средней степени тяжести", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ликвидации последствий аварии были задействованы шесть сотрудников регионального управления МЧС и две единицы техники.

По факту ДТП проводится проверка.

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