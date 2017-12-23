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СМИ: туристический автобус попал в аварию на севере Германии

Происшествия
23 декабря, 20:17 дата обновления: 23 декабря, 20:43 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 23, декабря. /ТАСС

В результате инцидента пострадал один человек

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БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Туристический автобус попал в субботу в аварию на севере ФРГ недалеко от Ростока (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания), пострадал водитель. Об этом сообщило агентство DPA.

Ранее издание FOCUS Online сообщало о "многочисленных пострадавших".

Инцидент произошел на трассе А19 к югу от Ростока. Автобус по неизвестной пока причине вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево. 22 пассажира не пострадали и позже продолжили путешествие на другом автобусе. Водитель получил легкие травмы, уточнило DPA.

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