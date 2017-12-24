Семь человек пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в воскресенье при столкновении микроавтобуса Ford Transit с легковым автомобилем Skoda Fabia в Крыму у села Луговое Ленинского района. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.
"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при выезде на полосу встречного движения допустил столкновение с микроавтобусом. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе трое детей. Автобус не рейсовый", - говорится в сообщении. Уточняется, что по данному факту проводится проверка.
По информации Главного управления МЧС по региону, спасатели деблокировали одного пострадавшего из автомобиля. Всего в ликвидации последствий происшествия задействованы 11 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС России - пять человек личного состава и одна единица техники.
В Крымском центре медицины катастроф и скорой помощи ТАСС сообщили, что состояние одного из детей оценивается как тяжелое, все пострадавшие доставлены в Ленинскую районную больницу.