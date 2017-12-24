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Семь человек пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Крыму

Происшествия
24 декабря, 19:15 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 24, декабря. /ТАСС

В ликвидации последствий происшествия задействованы 11 человек и шесть единиц техники

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в воскресенье при столкновении микроавтобуса Ford Transit  с легковым автомобилем Skoda Fabia в Крыму у села Луговое Ленинского района. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при выезде на полосу встречного движения допустил столкновение с микроавтобусом. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе трое детей. Автобус не рейсовый", - говорится в сообщении. Уточняется, что по данному факту проводится проверка.

По информации Главного управления МЧС по региону, спасатели деблокировали одного пострадавшего из автомобиля. Всего в ликвидации последствий происшествия задействованы 11 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС России - пять человек личного состава и одна единица техники.

В Крымском центре медицины катастроф и скорой помощи ТАСС сообщили, что состояние одного из детей оценивается как тяжелое, все пострадавшие доставлены в Ленинскую районную больницу.

"В настоящее время врачи оценивают степень тяжести [здоровья] пострадавших и их возможность транспортировки в Симферополь. В поселок Ленино выехали две бригады скорой помощи из столицы Крыма", - отметил собеседник агентства. По его словам, состояние одного из пострадавших в аварии детей оценивается как тяжелое.
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