СМИ: во Франции более 100 человек заблокированы на горнолыжном подъемнике из-за поломки

ПАРИЖ, 24 декабря. /ТАСС/. Более 100 любителей горнолыжного спорта оказались заблокированными в воскресенье на одном из подъемников во французских Альпах из-за технической неполадки. Как сообщил телеканал BFM-TV, местные власти эвакуируют туристов при помощи вертолетов.

Инцидент произошел во второй половине дня близ горнолыжного курорта Шамрус в департаменте Изер на юго-востоке страны. "Сломался подъемник. Речь идет о технической проблеме, пострадавших нет", - заверил сотрудник местного подразделения Республиканской роты безопасности (спецподразделение полиции) Давид Жандр.

По его словам, в данный момент на месте происшествия "началась операция по эвакуации".

По имеющимся данным, в спасении горнолыжников задействованы два вертолета местного отделения службы гражданской обороны. К операции привлечены семь профессиональных спасателей. На вертолетах они подлетают вплотную к блокированным кабинам подъемников, вручную извлекая оттуда туристов, чтобы затем доставить тех в безопасное место.

Сообщается, что операция проводится в спокойном режиме, этому способствует и благоприятная погода в районе происшествия. По предварительным данным, эвакуировать из блокированных кабинок предстоит "более 100 человек". Причины поломки подъемника пока не установлены.