Четыре человека пострадали в ДТП с участием пяти машин на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Четыре водителя и пять машин пострадали в массовом ДТП в Пятигорске. Как сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ставропольскому краю, авария произошла около 16.30 мск на улице Ермолова.

"В результате ДТП в больницу были доставлены четыре участника ДТП, все они водители авто", - сообщила дорожная полиция.

Предварительно установлено, что 23-летний житель Кисловодска, который получил водительское удостоверение три месяца назад, за рулем Mercedes не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущейся впереди автомашиной Volkswagen. От удара Mercedes вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с еще тремя легковыми машинами. "У молодого человека открытый перелом ног и травма головы", - сообщает ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего уточняются.