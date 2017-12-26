СК возбудил дело о нападении на водителя автобуса, перевозившего школьников из Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Петербургские следователи возбудили уголовное дело па факту покушения на жизнь водителя автобуса, перевозившего школьников из Ленинградской области. Мужчина был ранен ножом в ходе конфликта с водителем другого автомобиля на Октябрьской набережной Невы, сообщила во вторник пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

"В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство водителя автобуса, перевозившего детей. Следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - говорится в сообщении.

Вечером 25 декабря на Октябрьской набережной разгорелся конфликт между водителями. По информации местных СМИ, автомобиль Range Rover подрезал школьный автобус, перевозивший детей из школы № 1 Кировска Ленинградской области. Водитель автобуса сделал замечание владельцу иномарки, после чего началась перепалка.

По версии следствия, во время ссоры 44-летний уроженец Азербайджана Ализаде Мустафаев схватился за нож и несколько раз ударил им водителя автобуса. Спутница Мустафаева также нанесла несколько ударов неустановленными предметами. После этого женщина и мужчина сели в Range Rover и скрылись с места происшествия, следователи разыскивают Мустафаева. Раненый водитель был в тяжелом состоянии доставлен в больницу, он находится в реанимации.

Все случившееся произошло на глазах у 24 детей, ехавших в автобусе с новогоднего представления. После госпитализации водителя и приезда его сменщика, дети приехали в Кировск только в 21:00, их встречали родители. "У детей шоковых состояний не отмечено, чувствуют себя нормально, жалоб на сегодняшний день со стороны детей или родителей не поступало, [психологическая помощь] детям не потребовалась", - рассказал ТАСС директор школы № 1 Александр Архипов.