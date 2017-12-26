Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 57.73
€ 68.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве проверили девять тысяч водителей автобусов после ДТП на Кутузовском проспекте

Происшествия
26 декабря, 12:53 дата обновления: 26 декабря, 13:06 UTC+3

Проверка закончилась в пять утра, перевозки пассажиров осуществляются в плановом режиме

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Порядка девяти тысяч водителей автобусов городских и частных перевозчиков проверили в Москве после ДТП на Кутузовском проспекте, в результате которого погибли четыре человека. Об этом во вторник сообщил заммэра Максим Ликсутов на оперативном совещании столичного правительства.

Галерея
10 фото

Что известно о ДТП с автобусом у метро "Славянский бульвар" в Москве

"В ночь весь транспортные средства ГУП "Мосгортранс" и частных перевозчиков были проверены - в общей сложности порядка восьми тысяч автобусов и девяти тысяч водителей. Все автобусы были допущены для работы с пассажирами. Проверка была внеплановая, в пять утра она закончилась. Сегодня мы полностью перевозки осуществляем в плановом порядке", - сказал он.

Крупное ДТП произошло 25 декабря у станции московского метро "Славянский бульвар", примерно в 14:50 мск. Рейсовый автобус въехал в многолюдный подземный переход.

Как сообщил столичный департамент здравоохранения, 11 человек пострадали, четверо погибли. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", водитель задержан. В момент аварии в салоне автобуса находились три пассажира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП у станции метро "Славянский бульвар"
Персоны
Ликсутов, Максим Станиславович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Сахалине штормовым ветром с балкона унесло пенсионерку
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Эксперты назвали главные русские слова 2017 года
4
Крупные аварии с участием рейсовых автобусов в Москве с 2013 года
5
Умер один из создателей рунета Валерий Бардин
6
Водитель въехавшего в переход в Москве автобуса не привлекался за нарушения ПДД
7
СК подтвердил факт госпитализации водителя автобуса, въехавшего в пешеходный переход
Темы дня
Новости партнеров
Реклама