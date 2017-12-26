В Москве проверили девять тысяч водителей автобусов после ДТП на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Порядка девяти тысяч водителей автобусов городских и частных перевозчиков проверили в Москве после ДТП на Кутузовском проспекте, в результате которого погибли четыре человека. Об этом во вторник сообщил заммэра Максим Ликсутов на оперативном совещании столичного правительства.

"В ночь весь транспортные средства ГУП "Мосгортранс" и частных перевозчиков были проверены - в общей сложности порядка восьми тысяч автобусов и девяти тысяч водителей. Все автобусы были допущены для работы с пассажирами. Проверка была внеплановая, в пять утра она закончилась. Сегодня мы полностью перевозки осуществляем в плановом порядке", - сказал он.

Крупное ДТП произошло 25 декабря у станции московского метро "Славянский бульвар", примерно в 14:50 мск. Рейсовый автобус въехал в многолюдный подземный переход.

Как сообщил столичный департамент здравоохранения, 11 человек пострадали, четверо погибли. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", водитель задержан. В момент аварии в салоне автобуса находились три пассажира.