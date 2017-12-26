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Суд признал виновным экс-полицейского Ромашкина по делу о перестрелке на Рочдельской

Происшествия
26 декабря, 13:19 UTC+3 МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

По словам судьи, бездействие Дениса Ромашкина и его коллег привело к перестрелке, в которой погибли два человека

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы признал виновным бывшего и. о. начальника уголовного розыска московского ОВД "Пресненский" Дениса Ромашкина по делу о перестрелке у ресторана Elements  на Рочдельской улице, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ромашкин совершил злоупотребление должностными полномочиями", - сказала судья Татьяна Васюченко. Также суд признал виновными двух других фигурантов дела - бывшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела МВД по Пресненскому району Ильдара Шакирова и бывшего участкового Рената Зиннатулина.

"Действия подсудимых привели к тяжким последствиям. В связи с бездействием Ромашкина, Зиннатулина и Шакирова произошла перестрелка, в которой погибли два человека", - отметила судья.

По версии следствия, 14 декабря 2015 года возле ресторана Elements на Рочдельской улице произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека, еще восемь получили ранения. Находясь на месте происшествия, Ромашкин и двое его коллег, Шакиров и Зиннатулин, злоупотребили должностными полномочиями, не приняв должных мер для пресечения преступления. Все фигуранты дела обвиняются по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

Дело о перестрелке

По данным следствия, к перестрелке привел инцидент с собственницей кафе Жанной Ким (потерпевшая по делу), которая осталась недовольна работой дизайнера Фатимы Мисиковой (объявлена в международный розыск) и отказалась ей платить. Прибывшие для беседы с Ким лица, в числе которых был криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец, сообщили, что они якобы представляют Захария Калашова, известный как вор в законе по прозвищу Шакро Молодой. Как считает полиция, они вымогали у Ким 8 млн рублей или документы на кафе в качестве оплаты долга перед дизайнером, угрожая физической расправой над ней и членами ее семьи.

Собственницу ресторана в ходе встречи представлял бывший сотрудник КГБ, адвокат Эдуард Буданцев, который был арестован по обвинению в убийстве, после переведен под домашний арест. Кочуйкова изначально обвинили в хулиганстве, затем ему переквалифицировали обвинение на вымогательство.

Как стало известно 21 декабря со ссылкой на источник, близкий к следствию, уголовное преследование в отношении Буданцева прекращено.

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