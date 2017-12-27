Найден автомобиль, незаконно покинувший пункт пропуска на границе РФ с Финляндией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Автомобиль, несанкционированно покинувший пункт пропуска "Торфяновка", расположенный на российско-финляндской границе, найден брошенным в близлежащем поселке Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что оперативники разыскивают микроавтобус, несанкционированно покинувший автомобильный пункт пропуска "Торфяновка" в Ленинградской области.

"27 декабря 2017 года в полицию поступило сообщение от сотрудников таможенной службы о том, что в 2:40 водитель автомобиля совместно с пассажиром вытолкнули из машины сотрудника таможни, осуществлявшего внутри указанного автомобиля проверку, после чего, сбив шлагбаум, скрылись. Спустя некоторое время их автомобиль был обнаружен брошенным в поселке Торфяновка", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что личности нарушителей установлены. Сотрудники уголовного розыска устанавливают их местонахождение и намерены задержать их.