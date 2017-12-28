При тушении пожара на северо-востоке Москвы спасли семь человек

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пожарные спасли семь человек при тушении пожара в квартире на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"Пожар произошел в квартире на втором этаже дома 8А по улице Коненкова на площади 20 кв. м. В ходе работ по тушению пожара пожарными было спасено семь человек", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время пожар потушен. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, трое из спасенных переданы для осмотра медикам.