Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 57.45
€ 68.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

При тушении пожара на северо-востоке Москвы спасли семь человек

Происшествия
28 декабря, 0:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

В пресс-службе столичного ГУ МЧС уточнили, что площадь пожара составила 20 кв. м

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пожарные спасли семь человек при тушении пожара в квартире на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"Пожар произошел в квартире на втором этаже дома 8А по улице Коненкова на площади 20 кв. м. В ходе работ по тушению пожара пожарными было спасено семь человек", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время пожар потушен. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, трое из спасенных переданы для осмотра медикам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи под контролем НАК проверяют все версии взрыва в Петербурге
2
Главные песни композитора Владимира Шаинского
3
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
4
Постпред РФ при ЕС: вероятность отмены санкций против России в 2018 году существует
5
В Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" произошел взрыв
6
Стрельба на фабрике "Меньшевик" началась из-за конфликта собственников
7
ДНР: Киев не вернул освобожденным пленным документы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама