Женщина с ребенком пострадали при падении лифта в жилом доме в Домодедове

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Лифт упал в жилом доме в подмосковном Домодедове, в результате происшествия пострадали женщина и ребенок. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Евгения Кирюшина.

"В одном из домов по улице Курыжова произошло падение лифта, в результате которого пострадала женщина с ребенком", - сообщила она.

При этом лифт не упал в шахту, а застрял между этажами в результате срабатывания экстренного торможения.

Организовано проведение доследственной проверки на наличие признаков предоставления услуг, не отвечающих требованием безопасности. Назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.