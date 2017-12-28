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Устроивший стрельбу экс-владелец фабрики "Меньшевик" хотел добровольно сдаться полиции

Происшествия
28 декабря, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Представляющий интересы бывшего собственника предприятия Тимур Батиралиев сообщил, что обвинения Илье Аверьянову пока не предъявлены

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Бывший собственник московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, устроивший в среду стрельбу на предприятии, собирался добровольно сдаться полиции. Об этом ТАСС сообщил в четверг Тимур Батиралиев, представляющий интересы подозреваемого.

"Аверьянов добровольно собирался прийти в полицию уже сегодня и объяснить свою версию случившегося. Поэтому его задержание происходило без сопротивления", - сказал Батиралиев.

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По его словам, после задержания с Аверьянова взяли объяснения и отправили в Следственный комитет для дачи показаний, обвинения ему пока не предъявлены. "Вопрос о мере пресечения пока не рассматривался, но не исключено, что сегодня ему предъявят обвинение и повезут суд", - добавил он.

Конфликт на фабрике, расположенной на Иловайской улице, произошел 27 декабря около 09:00 мск. По данным Главного следственного управления СК РФ по Москве, бывший собственник, находясь на территории фабрики, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия. После этого он достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался.

Подозреваемый скрылся сразу после стрельбы. Карабин "Сайга", из которого он стрелял, был обнаружен и изъят. Для розыска Аверьянова в столице были объявлены планы "Перехват" и "Сирена".

По данным пресс-службы столичного ГУ МВД, "в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено местонахождение мужчины". "Он был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды в Москве", - сообщил собеседник.

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