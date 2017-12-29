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На юго-западе Москвы загорелся ангар

Происшествия
29 декабря, 0:04 дата обновления: 29 декабря, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

В помещении находятся пластиковые автомобильные бампера

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в металлическом ангаре на площади 1 тыс. кв. м на Большой Черемушкинской улице в Москве. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. Ранее об этом сообщил источник в экстренных службах.

"На Большой Черемушкинской улице, 25 стр. 112 произошло загорание металлического ангара на площади 1000 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, ангар, загоревшийся на юго-западе Москвы, частично обрушился.

"В результате пожара произошло частичное обрушение ангара", - сообщил источник в экстренных службах.

По предварительной информации, в ангаре находятся пластиковые автомобильные бампера. В настоящее время на месте работают пожарные расчеты.

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