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В Москве задержан мужчина, пытавшийся поджечь крышу здания

Происшествия
29 декабря, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Нетрезвого мужчину обнаружили на крыше бизнес-центра с канистрой горючей жидкости

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Мужчина, пытавшийся поджечь крышу здания на Большой Татарской улице в Москве, задержан. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На крыше здания был обнаружен нетрезвый мужчина с канистрой горючей жидкости, который пытался поджечь утеплитель. Мужчина задержан", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о возгорании крыши бизнес-центра по адресу: улица Большая Татарская, дом 35, строение 3, поступило в пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место пожарные очагов возгорания не обнаружили.

Согласно данным из открытых источников, в бизнес-центре расположены ряд магазинов и офисных центров.

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