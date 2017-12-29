В Москве задержан мужчина, пытавшийся поджечь крышу здания

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Мужчина, пытавшийся поджечь крышу здания на Большой Татарской улице в Москве, задержан. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На крыше здания был обнаружен нетрезвый мужчина с канистрой горючей жидкости, который пытался поджечь утеплитель. Мужчина задержан", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о возгорании крыши бизнес-центра по адресу: улица Большая Татарская, дом 35, строение 3, поступило в пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место пожарные очагов возгорания не обнаружили.

Согласно данным из открытых источников, в бизнес-центре расположены ряд магазинов и офисных центров.