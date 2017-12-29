Полицейские в Москве разыскивают мошенников, похитивших из банка $85 тыс.

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Полицейские разыскивают группу мужчин, похитивших крупную сумму в одном из банков Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестные завладели крупной суммой денег, после чего скрылись из помещения банка на автомобиле "Газель", - сказал собеседник агентства. По его данным, речь идет о хищении $85 тыс. В столице объявлен план "Перехват", ведется розыск автомашины и находящихся в ней людей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт происшествия. "В здании финансовой организации на улице Пятницкой, дом 55, неизвестные мошенническим путем завладели крупной суммой денег, после чего скрылись", - сообщили в пресс-службе столичного главка.