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Полицейские в Москве разыскивают мошенников, похитивших из банка $85 тыс.

Происшествия
29 декабря, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Группа злоумышленников скрылась на автомобиле

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Полицейские разыскивают группу мужчин, похитивших крупную сумму в одном из банков Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестные завладели крупной суммой денег, после чего скрылись из помещения банка на автомобиле "Газель", - сказал собеседник агентства. По его данным, речь идет о хищении $85 тыс. В столице объявлен план "Перехват", ведется розыск автомашины и находящихся в ней людей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт происшествия. "В здании финансовой организации на улице Пятницкой, дом 55, неизвестные мошенническим путем завладели крупной суммой денег, после чего скрылись", - сообщили в пресс-службе столичного главка.

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