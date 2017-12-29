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Главарь преступной группировки в Татарстане получил 21 год колонии строгого режима

Происшествия
29 декабря, 14:25 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 29, декабря. /ТАСС

Максим Ионов и его сообщники обвиняются в совершении убийств, вымогательстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве

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КАЗАНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана приговорил главаря преступной группировки "Братва" Максима Ионова к 21 году лишения свободы, его сообщники получили от восьми до 19 лет, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"Суд приговорил 33-летнего Ионова к 21 году лишения свободы, остальных - к лишению свободы на срок от восьми до 19 лет. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

Ионов и 14 его сообщников обвиняются в совершении убийств, вымогательства, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве (статьи 105, 111, 163, 213 УК РФ). В 2012 году Ионов в городе Лениногорске создал банду, получившую название "Братва". С этого момента до 2014 года бандиты, орудуя ножами и обрезками арматуры, нападали в том числе на "конкурентов" - участников противоборствующей группировки "Спортсмены". В результате двое человек были убиты, еще трое получили ранения.

Кроме того, установлено, что в декабре 2012 года "Братва" избила местного предпринимателя, вынуждая его отказаться от продажи комплекса административных и производственных помещений. А в октябре 2013 года, угрожая физической расправой, преступники вымогали у другого бизнесмена 15 тыс. рублей, а когда тот отказался, избили его.

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