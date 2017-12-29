Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четыре человека погибли в ДТП на трассе "Урал" в Пензенской области

Происшествия
29 декабря, 21:48 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 29, декабря. /ТАСС

Одним из погибших является ребенок 2003 года рождения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕНЗА, 29 декабря. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в пятницу при столкновении легковых машин на трассе в Пензенской области. Об этом сообщила пресс- служба регионального управления ГИБДД.

"По предварительным данным, 29 декабря 2017 года в 16:40 на 543 км федеральной автодороги М-5 "Урал" произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz под управлением водителя, мужчины 1995 года рождения, и автомобиля ВАЗ-2107 под управлением водителя, мужчины 1967 года рождения", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ДТП погибли водитель и пассажиры отечественного авто, среди которых была девочка 2003 года рождения. Водитель и двое пассажиров иномарки были отпущены после оказания медицинской помощи.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, причины в сообщении не указаны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пензенская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
2
Минимальный размер оплаты труда. Досье
3
Главные песни композитора Владимира Шаинского
4
Самые зрелищные военные видео 2017 года
5
Пассажиры попавшего в ДТП на северо-западе Москвы автобуса не пострадали
6
Победителем шестого сезона шоу "Голос" стал Селим Алахяров
7
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама