Четыре человека погибли в ДТП на трассе "Урал" в Пензенской области

ПЕНЗА, 29 декабря. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в пятницу при столкновении легковых машин на трассе в Пензенской области. Об этом сообщила пресс- служба регионального управления ГИБДД.

"По предварительным данным, 29 декабря 2017 года в 16:40 на 543 км федеральной автодороги М-5 "Урал" произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz под управлением водителя, мужчины 1995 года рождения, и автомобиля ВАЗ-2107 под управлением водителя, мужчины 1967 года рождения", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ДТП погибли водитель и пассажиры отечественного авто, среди которых была девочка 2003 года рождения. Водитель и двое пассажиров иномарки были отпущены после оказания медицинской помощи.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, причины в сообщении не указаны.