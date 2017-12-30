Летевший из Челябинска в Петербург самолет вернулся в аэропорт из-за технических неполадок

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия", вылетевший утром в субботу из Челябинска в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт из-за технических неполадок. Пассажиры рейса временно размещены в гостинице, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Челябинска.

"Сейчас идут тесты, была ли разгерметизация, неполадки возникли в системе кондиционирования самолета. Сейчас пассажиры в гостинице, предварительно, вылетят в 19:00 по местному времени (17:00 мск)", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, всего на борту, который принадлежит авиакомпании "Россия", находился 161 пассажир.

Как сообщили ТАСС в отделении информации и общественных связей управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу, причиной возвращения в аэропорт стал сработавший датчик разгерметизации.

"Сработка датчика разгерметизации была (на самолете - прим. ТАСС)", - сказала начальник отделения Елена Епимахова.