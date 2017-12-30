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Самолет "Москва - Баку" экстренно сел в Волгограде из-за повышения давления у пассажира

Происшествия
30 декабря, 14:27 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 30, декабря. /ТАСС

Самолет продолжил рейс по маршруту, пассажира доставили в больницу

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ВОЛГОГРАД, 30 декабря. /ТАСС/. Самолет компании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Баку, экстренно сел в Волгограде из-за случившегося у пассажира гипертонического криза, сообщил ТАСС пресс-секретарь международного аэропорта Волгограда Ярослав Зимин.

"В 12:44 мск самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту "Москва - Баку", совершил экстренную посадку в Волгограде. У одного из пассажиров случился гипертонический криз на фоне онкологического заболевания легких", - сказал Зимин.

По его словам, в 14:05 мск самолет вылетел из волгоградского аэропорта и продолжил рейс по маршруту. Мужчина, которому стало плохо, госпитализирован в клиническую больницу №25 Волгограда, уточнил пресс-секретарь авиаузла.

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