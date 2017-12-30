Из захваченного в Харькове отделения почты освободили пятерых заложников

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Три женщины и двое детей освобождены из захваченного здания почты в Харькове. Об этом 30 декабря сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Только что председатель СБУ доложил президенту об освобождении 5 заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей", - написал он в Twitter.

Щойно голова СБУ доповів Президентові про звільнення 5 заручників у Харкові. Це троє жінок і двоє дітей. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 December 2017

Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракал сообщил, что в Харьков перебрасывают дополнительные силы спецназа КОРД. "Оцепленная территория находится под контролем снайперской группы", - добавил он.

В настоящее время переговоры продолжаются, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

"Полиция продолжает переговоры с мужчиной, который удерживает людей", - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

#Харків: поліція продовжує перемовини з чоловіком, який утримує людей pic.twitter.com/eSCFd2DJju — МВС України (@MVS_UA) 30 December 2017

Сообщение о захвате 11 заложников в здании почты, среди которых были двое детей, поступило в полицию около 14:40 (15:40 мск). По данным полиции, неизвестный мужчина в маске ворвался на почту и попытался ее ограбить, а затем захватил заложников, сообщив, что при нем находится взрывчатка. Правоохранители и спецслужбы ведут переговоры с захватчиком, полиция не исключает проведение штурма. В полиции также сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье "Захват заложников".