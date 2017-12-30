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Из захваченного в Харькове отделения почты освободили пятерых заложников

Происшествия
30 декабря, 19:31 дата обновления: 30 декабря, 19:48 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, декабря. /ТАСС

Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракал заявил, что дополнительные силы спецназа КОРД перебрасывают в Харьков

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КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Три женщины и двое детей освобождены из захваченного здания почты в Харькове. Об этом 30 декабря сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Только что председатель СБУ доложил президенту об освобождении 5 заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей", - написал он в Twitter.

Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракал сообщил, что в Харьков перебрасывают дополнительные силы спецназа КОРД. "Оцепленная территория находится под контролем снайперской группы", - добавил он.

В настоящее время переговоры продолжаются, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

"Полиция продолжает переговоры с мужчиной, который удерживает людей", - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Сообщение о захвате 11 заложников в здании почты, среди которых были двое детей, поступило в полицию около 14:40 (15:40 мск). По данным полиции, неизвестный мужчина в маске ворвался на почту и попытался ее ограбить, а затем захватил заложников, сообщив, что при нем находится взрывчатка. Правоохранители и спецслужбы ведут переговоры с захватчиком, полиция не исключает проведение штурма. В полиции также сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье "Захват заложников".

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