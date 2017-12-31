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В ДТП в Ингушетии погибли три человека, в том числе девятимесячный ребенок

Происшествия
31 декабря 2017, 18:01 UTC+3 МАГАС МАГАС 31, декабря. /ТАСС

В результате лобового столкновения LADA Granta и BMW также пострадали два человека, они доставлены в республиканскую клиническую больницу

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МАГАС, 31 декабря. /ТАСС/. Три человека, в том числе девятимесячный ребенок, погибли в Ингушетии в результате автомобильной аварии на трассе "Кавказ", сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

"В результате лобового столкновения автомобилей LADA Granta и BMW в районе селения Яндаре погибли две женщины и девятимесячный ребенок. Еще двое пострадавших доставлены в республиканскую клиническую больницу", - сообщил представитель пресс-службы.

По его данным, причины трагедии пока не известны, на месте работают полицейские, проводится проверка.

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