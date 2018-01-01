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В Подольске полностью потушили пожар в ангаре с пластиком

Происшествия
1 января, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Общая площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м

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МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали пожар в ангаре с пластиком в подмосковном Подольске. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Главном управлении МЧС по Московской области.

"Объявлена полная ликвидация пожара на общей площади 1,5 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.

Пожар начался 31 декабря в 15:45 мск. На открытой площадке по сортировке и переработке мусора и одноэтажном ангаре загорелся пластик. В 18:21 мск пожар был локализован, в 22:06 мск было ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет.

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