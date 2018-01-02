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В ДТП под Кемерово погиб семилетний ребенок

Происшествия
2 января, 9:45 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 2, января. /ТАСС

Еще четыре человека пострадали

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КЕМЕРОВО, 2 января. /ТАСС/. Семилетняя девочка погибла в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Юргинском районе Кемеровской области, еще четыре человека госпитализированы, сообщила во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

ДТП произошло на 165-м километре автомобильной дороги Р-255 "Сибирь". Столкнулись автомобили Renault Symbol и Skoda Rapid. По версии полиции, 31-летняя женщина за рулем Renault нарушила правила при обгоне, столкнулась с попутной машиной, в результате ее автомобиль вылетел на обочину.

"В результате ДТП погибла семилетняя пассажирка автомобиля Renault, кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены водитель иномарки, 30-летний мужчина и двое несовершеннолетних - четырехлетняя девочка и 17-летняя студентка", - сообщили в региональном главке МВД.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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