СМИ: около 16 человек пострадали в результате пожара в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. По меньшей мере 16 человек пострадали в результате пожара, вспыхнувшего утром во вторник в одном из домов в нью-йоркском районе Бронкс. Как сообщила телекомпания АВС, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В числе пострадавших оказались девять детей. Пожар вспыхнул около 05:30 (13:30 мск) в магазине мебели, расположенном на первом этаже четырехэтажного жилого дома. Как сообщила телекомпания со ссылкой на представителя управления пожарной охраны Нью-Йорка, в борьбе с огнем участвовали около 200 пожарных.

Это уже второй сильный пожар за последнюю неделю в Нью- Йорке. В минувший четверг в результате пожара, вспыхнувшего в пятиэтажном жилом доме в Бронксе, 12 человек погибли и еще 12 удалось спасти из охваченного огнем здания. Мэр Нью- Йорка Билл де Блазио назвал эту трагедию самым крупным по числу жертв пожаром в Бронксе за последние 25 лет. Специалисты пришли к заключению, что пожар вспыхнул из-за того, что оставленный без присмотра малолетний ребенок неосторожно обращался с кухонной плитой.