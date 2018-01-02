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СМИ: журналист ТВЦ задержан в Риге и будет выслан из страны

Происшествия
2 января, 16:45 UTC+3 РИГА РИГА 2, января. /ТАСС

При задержании Анатолию Курлаеву сообщили, что у него "пожизненный запрет на въезд в Латвию"

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Рига

Рига

© Руслан Шамуков/ТАСС

РИГА, 2 января. /ТАСС/. Журналист российского телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев задержан в Риге и будет депортирован из Латвии. Об этом сам журналист рассказал во вторник местному радио "Балтком".

Как сказал Курлаев, он прилетел в Ригу 1 января и остановился в гостинице. Его задержали в одном из городских торговых центров и сказали, что у него "пожизненный запрет на въезд в Латвию".

"Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан министерством внутренних дел, - добавил он. - Мне просто показали бумаги, в которых было написано, что с апреля 2015 года я числюсь как нежелательная персона. Также там было сказано что-то об угрозах государству".

По словам Курлаева, он до сих пор находится в полиции, после чего, вероятно, будет депортирован из страны. "Меня не отпустили. Я так понимаю, что меня будут депортировать. Сейчас меня из полиции привезут в ведомство, занимающееся депортацией, после меня будут провожать до самолета", - сказал он.

Ранее в декабре трое граждан РФ, прибывших в Латвию для организации и проведения первого в Балтии международного турнира военно-спортивных игр эирсофт (страйкбол), были задержаны, поскольку числились в черном списке лиц, которым запрещен въезд на территорию республики. Их депортировали из страны.

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