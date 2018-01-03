Четыре человека погибли в ДТП в Приморском крае

ТАСС, 3 января. Четыре человека погибли в результате столкновения двух иномарок на 26-м километре автодороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае, сообщило УМВД России по Приморскому краю.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Wingroad не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Toyota Chaser. В результате автоаварии три человека получили тяжелые травмы, не совместимые с жизнью. Прибывшие медики диагностировали смерть потерпевших. Одного мужчину доставили в больницу, где он скончался", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз.