Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четыре человека погибли в ДТП в Приморском крае

Происшествия
3 января, 6:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Wingroad не справился с управлением и выехал на встречную полосу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 января. Четыре человека погибли в результате столкновения двух иномарок на 26-м километре автодороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае, сообщило УМВД России по Приморскому краю.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Wingroad не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Toyota Chaser. В результате автоаварии три человека получили тяжелые травмы, не совместимые с жизнью. Прибывшие медики диагностировали смерть потерпевших. Одного мужчину доставили в больницу, где он скончался", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аварии и катастрофы самолетов и вертолетов Минобороны России в 2017 году. Досье
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Туристка из России погибла в Брюгге после падения на катке
4
В США предположили, что РФ постарается быстро завершить конфликт с равным противником
5
Полицейские предотвратили в чувашской деревне конфликт с участием более 70 человек
6
Энергоблок Хмельницкой АЭС на Украине отключен из-за неполадок
7
В Москве увеличили минимальную пенсию и соцвыплаты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама