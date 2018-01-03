Женщина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 3 января. /ТАСС/. Женщина и девочка погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Новосибирской области, еще трое взрослых и двое детей с травмами доставлены в больницу. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

"В результате ДТП от полученных травм пассажиры легкового автомобиля ВАЗ - 35-летняя женщина и двухлетняя девочка - скончались на месте. Водитель и находившиеся в автомобиле ВАЗ 27-летняя женщина, 43-летний мужчина, а также малолетние дети в возрасте 2 лет и 10 месяцев с травмами различной степени тяжести доставлены медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным полиции, авария произошла в 20:50 2 января на 84 км трассы Р-256 Новосибирск - Барнаул. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-21011 под управлением 46-летнего водителя двигался в сторону Черепаново и столкнулся с попутным грузовиком МАЗ.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело статье УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".