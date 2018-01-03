Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Французские спасатели сообщили о первой жертве бури "Элеанор"

Происшествия
3 января, 18:06 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 3, января. /ТАСС

Еще 15 человек получили травмы различной степени тяжести

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Буря "Элеанор" привела во Франции в среду к гибели одного человека. Об этом сообщил телеканал BFM по данным, полученным от спасательной службы страны.

Согласно этим сведениям, инцидент произошел на горном курорте Морийон, в департаменте Верхняя Савойя (восток страны). На человека упало большое дерево, не выдержавшее напора ветра.

В различных департаментах запада, центра и востока Франции от разгула стихии пострадали еще 15 человек - из них четверо находятся в тяжелом состоянии. По данным агентства France-Presse, один из этих тяжело пострадавших упал с крыши своего дома, другой, мотоциклист, налетел на полном ходу на лежавшее поперек дороги дерево. Еще одно дерево упало на машину, в которой находился ее владелец. От падения бетонного блока пострадала женщина.

В настоящее время сильный ветер привел к отключению электроэнергии в 225 тыс. квартир в различных департаментах запада, центра и востока страны. Восстановление электролиний ведут более тысячи ремонтников. Пожарно-спасательные расчеты совершили в стране к середине дня более 3 тыс. выездов для помощи людям и ликвидации последствий бури. В этих работах заняты 1,7 тысяч пожарных и спасателей.

Скорость ветра как на побережье, так и в горах и на равнинах достигала в порывах 38,8 м/с. Специалисты отмечают, что столь сильной зимней бури во Франции не было уже семь лет. В настоящее время в западной и центральной части Франции ветер стихает. Непогода перемещается в сторону острова Корсика, расположенного в Средиземном море - там скорость ветра может достичь вечером и ночью 55,5 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Движение на трассе в ХМАО, где произошло ДТП с 10 погибшими, восстановлено
2
Глава МИД Украины пообещал "достать" компании Adidas и Volkswagen за работу в Крыму
3
Трамп заявил, что его экс-советник Бэннон потерял рассудок
4
ФРГ настаивает на миссии ООН для миротворческой деятельности, а не охраны ОБСЕ в Донбассе
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
7
В доме Билла и Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк произошел пожар
Темы дня
Новости партнеров
Реклама