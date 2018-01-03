Французские спасатели сообщили о первой жертве бури "Элеанор"

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Буря "Элеанор" привела во Франции в среду к гибели одного человека. Об этом сообщил телеканал BFM по данным, полученным от спасательной службы страны.

Согласно этим сведениям, инцидент произошел на горном курорте Морийон, в департаменте Верхняя Савойя (восток страны). На человека упало большое дерево, не выдержавшее напора ветра.

В различных департаментах запада, центра и востока Франции от разгула стихии пострадали еще 15 человек - из них четверо находятся в тяжелом состоянии. По данным агентства France-Presse, один из этих тяжело пострадавших упал с крыши своего дома, другой, мотоциклист, налетел на полном ходу на лежавшее поперек дороги дерево. Еще одно дерево упало на машину, в которой находился ее владелец. От падения бетонного блока пострадала женщина.

В настоящее время сильный ветер привел к отключению электроэнергии в 225 тыс. квартир в различных департаментах запада, центра и востока страны. Восстановление электролиний ведут более тысячи ремонтников. Пожарно-спасательные расчеты совершили в стране к середине дня более 3 тыс. выездов для помощи людям и ликвидации последствий бури. В этих работах заняты 1,7 тысяч пожарных и спасателей.

Скорость ветра как на побережье, так и в горах и на равнинах достигала в порывах 38,8 м/с. Специалисты отмечают, что столь сильной зимней бури во Франции не было уже семь лет. В настоящее время в западной и центральной части Франции ветер стихает. Непогода перемещается в сторону острова Корсика, расположенного в Средиземном море - там скорость ветра может достичь вечером и ночью 55,5 м/с.