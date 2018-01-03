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Керченская переправа закрыта из-за тумана

Происшествия
3 января, 17:04 дата обновления: 3 января, 17:48 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 3, января. /ТАСС

Водителям рекомендуется временно воздержаться от поездок в сторону переправы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Керченская паромная переправа в среду приостановила работу из-за тумана, сообщает оператор переправы - компания "Морская дирекция".

"Работа Керченской паромной переправы приостановлена по причине недостаточной видимости! Туман!" - говорится в сообщении. Оператор советует водителям временно воздержаться от поездок в сторону переправы.

Как уточнила ТАСС по телефону представитель компании "Морская дирекция", видимость в районе переправы из-за тумана составляет около 500 метров. Ее работа была временно приостановлена в 16:20 мск.

Керченская переправа - единственная автотранспортная артерия, которая связывает Крым и материковую часть РФ. Ее используют для пассажирских и грузовых перевозок.

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