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Пассажирский автобус сгорел в центре Петербурга на стрелке Васильевского острова

Происшествия
4 января, 13:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, января. /ТАСС

Сведений о пострадавших не поступало

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Густое облако серого дыма окутало один из центральных районов Санкт-Петербурга - стрелку Васильевского острова из-за возгорания в пассажирском автобусе, к ликвидации пожара привлекли три единицы техники и 15 человек личного состава. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Стрелка Васильевского острова - является одним из символов Санкт-Петербурга. Площадь находится в Восточной части Василеостровского района на берегу Невы, на ней располагаются Ростральные колонны - символ морских побед российского флота. С площади открывается вид на Зимний Дворец и Петропавловскую крепость.

"4 января в 11:27 мск на телефон "01" поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, Биржевая площадь у дома 1. В припаркованном, частном автобусе марки MAN сгорели сгораемые части. В 11:55 мск пожар ликвидирован", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщил корреспондент ТАСС, оказавшийся на месте событий, возгорание произошло в большом автобусе туристического типа, пожар тушили несколько расчетов.

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