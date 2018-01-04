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Пожарные два часа боролись с огнем на бывшем военном складе в Крыму

Происшествия
4 января, 19:03 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 4, января. /ТАСС

Жертв и пострадавших нет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Пожарные два часа тушили пожар, вспыхнувший в четверг на бывшем военном складе в городе Феодосия в восточной части Крымского полуострова. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Возгорание произошло <...> около 15:00 мск в помещении бывшего военного склада в Феодосии. Локализация открытого горения в 17:10. Жертв и пострадавших нет", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, склад находится на территории бывшей воинской части, по улице Чкалова. Он заброшен и не эксплуатируется. Площадь пожара составила около 100 кв. м.

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